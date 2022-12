Croácia é a terceira colocada da Copa do Catar

Equipe europeia bateu Marrocos por 2 a 1

De carrasca do Brasil nas quartas de final à terceira colocada, a seleção da Croácia se despediu da Copa do Mundo de 2022, derrotando a de Marrocos, por 2 a 1, em partida realizada no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Gvardiol e Orsic marcaram para os croatas e Dari, para os africanos – que concluíram a competição em quarto lugar.

Essa é a segunda vez que a Croácia conquista a terceira colocação num mundial. Em 1998, quando o time europeu estreou em copas, também ficou em terceiro. A melhor competição da Croácia ocorreu em 2018, quando foi vice-campeã, depois de perder para a França na final, na Rússia.

Marrocos foi a seleção responsável pela façanha de ser a primeira seleção africana a ir às semifinais de uma Copa do Mundo, o que é considerado pelos especialistas como um saldo muito positivo, mesmo com a derrota.

Argentina e França disputam a taça do mundo neste domingo, às 12h, no Estádio Lusail, em Doha.