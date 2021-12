Críticas no meio do caminho. Outdoors são colocados entre São Paulo e Minas

Sete painéis com mensagens críticas à política econômica do governo federal e à aliança de Bolsonaro com os políticos e partidos do Centrão foram colocados em cidades e rodovias de São Paulo e Minas Gerais, nesta quinta-feira.

Preço dos combustíveis, fome no Brasil, endividamento da população e piora nas condições estão entre os temas abordados nas peças publicitárias. Para contrastar, também são mencionadas as mansões dos filhos do presidente da República.

Em março deste ano, o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comprou uma mansão por R$ 6 milhões em uma área nobre de Brasília. Em junho, foi a vez da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Valle, e seu filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro (conhecido como 04), terem se mudado para uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões no Lago Sul, na capital federal.

Em Belo Horizonte, um dos outdoors destaca o preço da gasolina, que chegou a R$ 7. “Bolsocaro, é melhor Jair se endividando”, diz o texto que acompanha as imagens de uma bomba de combustíveis e do rosto de Bolsonaro. Ainda na capital mineira, um outro painel chama o presidente de traidor.

“Fome para o povo, mansão para os filhos”, diz o texto de um outdoor instalado em São Bernardo do Campo. A publicidade contrapõe as denúncias de empobrecimento da população com as notícias de que os familiares de Bolsonaro vivem em casas de alto padrão.