Cristo Redentor será iluminado de azul em prevenção ao câncer de próstata

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ficará diferente do habitual na noite de hoje (17). O monumento será iluminado de azul em ação de conscientização para a prevenção ao câncer de próstata. A ação é promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida.

O objetivo da ação é alertar a sociedade sobre a importância de interromper a curva ascendente das mortes dos homens por falta de acesso à saúde no país. A campanha Novembro Azul, criada em 2011, tem o compromisso de alertar e trabalhar temas transversais relacionados à saúde do homem. A iluminação marcou também o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata ocupa a primeira posição em todas as regiões brasileiras. O Nordeste lidera o ranking com risco estimado de 72 casos a cada 100 mil homens. Já o centro-oeste aparece em segundo lugar com 65 casos para 100 mil; na sequência aparecem o sudeste (64/100mil), sul (62/100mil) e a região norte (29/100mil). Entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul são os locais com maior incidência da doença.

Fotos: Divulgação

“A cada 33 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil. Esse dado é muito preocupante e reforça a importância do diagnóstico precoce. Essa neoplasia é silenciosa e necessita que seja detectada o quando antes, pois, desta forma, as chances de cura são superiores a 90%. Além disso, a campanha Novembro Azul é uma forma de chamar a atenção do homem para cuidar de forma proativa da sua saúde”, destaca Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Porque os homens morrem mais cedo

Neste ano, a campanha Novembro Azul terá o tema: “Porque os homens morrem mais cedo”, idealizada pela agência GoodBrands Comunicação. Durante todo o mês de novembro serão realizadas inúmeras ações para alertar os homens brasileiros sobre a importância de ter atitude e realizar periodicamente acompanhamento da saúde e buscar o diagnóstico precoce para detectar o câncer de próstata e outras enfermidades.