Cristo Redentor ficará iluminado de vermelho até quarta-feira

Em alusão a campanha do Dia Nacional do Doador, o Cristo Redentor ficará iluminado de vermelho a partir das 19 horas de hoje até a próxima quarta-feira (25). A ação faz parte da campanha “Somos todos do mesmo sangue”, promovida por hemocentros de todo o país. A cor vermelha vai aparecer progressivamente no monumento, como uma bolsa de sangue sendo preenchida.

A iniciativa lembra a importância do doador, principalmente durante a pandemia, período em foi registrada uma redução em torno de 50% no número de doações, em algumas regiões do país. “O objetivo é reconhecer a importância daqueles que já são doadores, por seu gesto de generosidade, e incentivar aqueles que ainda não doaram, a fim de manter o abastecimento dos bancos de sangue. Doar sangue é doar vida”, disse o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

Durante a campanha, cada hemocentro vai desenvolver ações locais para incentivar a participação de doadores. No Rio, além da iluminação do Cristo Redentor, o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio, fez parceria com o aplicativo de transporte de passageiros para oferecer o desconto de R$ 20 em corridas de ida e volta para casa aos doadores. A roda gigante Rio Star também será iluminada e os primeiros doadores receberão ingressos para visitar a atração turística.