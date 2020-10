Cristo Redentor comemora 89 anos com um dia inteiro de programação

O Monumento ao Cristo Redentor, inaugurado em 1931, está completando nessa segunda-feira (12), 89 anos com um dia inteiro de festividade. Durante todo o dia, serão realizadas atividades religiosas, sociais e culturais. A programação será transmitida pelo canal do reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar e pela WebTV Redentor.

A festividade teve início com a tradicional vigília de oração, de meia-noite às 8h, conduzidas por jovens das Novas Comunidades (Shalom e Canção Nova) e terminou com a Santa Missa em Ação de Graças pelos 89 anos do Cristo Redentor, presidida pelo arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta

Em seguida, o tradicional bolo comemorativo, preparado pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), que, neste ano, foram fatias de bolo embaladas individualmente devido à pandemia do coronavírus (covid-19). Brinquedos arrecadados pela campanha social Ativa Criança foram doados por centenas de pessoas e serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social de comunidades do Rio de Janeiro ao longo da semana do aniversário do Cristo Redentor.

Ao meio-dia, o reitor do Santuário Cristo Redentor, rezou, junto com a cantora Elba Ramalho, o Ângelus e o Terço Mariano, em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja data também é celebrada hoje. O Santuário tem uma capela, localizada abaixo do monumento, dedicada à Nossa Senhora Aparecida, onde pessoas do mundo inteiro fazem preces e agradecem por graças alcançadas.

Até às 18h, haverá bênção aos turistas e peregrinos de hora em hora.

À noite, que terá como mestre de cerimônia a apresentadora empresária Gardênia Cavalcanti, a Orquestra Jovem nas Comunidades, da cidade de Itaguaí, região metropolitana do Rio, fará uma apresentação a partir das 18h, e, logo depois, será realizada uma projeção com alguns trabalhos do Santuário Cristo Redentor no ano de 2020.

A festa continua no dia seguinte, às 10h, com a santa missa em Ação de Graças pela marca de 1 milhão de pães doados pela campanha social Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, em parceria com a Associação Arquidiocesana Tarde com Maria. A

celebração será presidida pelo Padre Omar, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Por meio da campanha social, o Santuário Cristo Redentor também já entregou mais de 200 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza. Ao todo, são mais de 180 comunidades carentes atendidas em todo o estado do Rio de Janeiro.