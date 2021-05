Cristo Redentor abraça familiares e amigos de Paulo Gustavo em missa de 7º dia

A missa de 7º dia do ator Paulo Gustavo foi realizada nesta terça-feira aos pés do Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro. A celebração foi realizada pelo padre Omar, reitor do santuário do Cristo. Ele teve a colaboração dos padres Jorjão e e João Damasceno. O clima era de emoção e saudade.

Além da presença da família do ator (a mãe, Déa Lúcia; o pai, Júlio Barros; a madrasta, Penha; e a irmã, Ju Amaral; e o viúvo, Thales Bretas), amigos do artista compareceram à cerimônia, como as atrizes Ingrid Guimarães, Samantha Schmütz, Heloísa Perissé e Regina Casé, além do ator Fábio Porchat, que fez de sua máscara instrumento de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro.

Os fãs de Paulo Gustavo puderam acompanhar a celebração através do canal Multishow, com apresentação de Didi Wagner, que não conseguiu conter suas lágrimas ao lembrar que era amiga do artista.