Crise no Peru adia jogo do Flamengo pela Libertadores

As manifestações da população peruana contra o governo do país escalonaram, e o presidente do Peru, Pedro Castillo decretou estado de emergência, no início da noite de hoje (5), na capital Lima e na cidade de Callao. Por causa disso, a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Sporting Cristal foi adiada.

Reprodução

Mais cedo, a Conmebol havia garantido a realização da partida com portões fechados. Desta forma, a delegação rubro-negra se encaminhou ao Estádio Nacional de Lima, mas foram barrados na entrada e orientados a deixar o local.

Delegação do Flamengo na porta do estádio Nacional, em Lima. Jogo está suspenso e rubro-negros serão orientados a voltar ao Brasil pic.twitter.com/OBqNZ77fNO — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 5, 2022

Na madrugada desta terça-feira, o presidente peruano decretou inicialmente um toque de recolher na capital do país, local onde seria realizada a partida. O efeito entre a população foi oposta e a cidade amanheceu com protestos revoltosos, pneus queimados e confrontos com a polícia.

A situação do país sul-americano é parecida com a do Brasil: preço dos combustíveis elevados, o que encarece o custo de vida do cidadão. Por lá, as pessoas decidiram ir às ruas contra o governante, em uma manifestação programada para hoje. Com o toque de recolher, foi grande a adesão de trabalhadores, que foram pegos de surpresa com a decisão do Chefe do Executivo. No final da tarde, redes de televisão mostraram o caos que estava na capital, e manifestantes com a intenção de invadir o Congresso.

Confira o comunicado do governo peruano

Divulgação

Os jogadores do Fla seguem no hotel aguardando instruções do que devem fazer. Além disso, a ida para o estádio só acontecerá mediante autorização da Conmebol. O time da Gávea, junto com a entidade máxima do futebol e dirigentes do Sporting Cristal ainda trabalham para reverter a decisão. Vale ressaltar, no entanto, que o presidente Rodolfo Landim, e o vice presidente de futebol, Marcos Braz, não viajaram para o Peru. Quem acompanha o clube é Bruno Spindel, diretor executivo de futebol. A organizadora da Libertadores não comunicou oficialmente o adiamento, até o momento.

Foto: Reprodução ATV Noticias

Atualizado às 19:19.