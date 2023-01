CRISE DOS ONIBUS TEM SOLUÇÃO

Por JOURDAN AMÓRA

As empresas de ônibus estão verdadeiramente em crise após décadas de êxitos financeiros.

A situação atual, desde a pandemia, apresenta a manutenção do serviço, mas com fácil constatação de prejuízos pela circulação com pouquíssimos passageiros.

A realidade atual não foi causada apenas pela pandemia, que trouxe o “home office”, suspendeu aulas e atividades laboriosas, com o fechamento de lojas e especialmente de bares, ou a reclusão espontânea u forçada dos que temiam a propagação do vírus.

Os costumes mudaram enquanto a inflação tornava caros os preços das passagens de locomoção urbana., fazendo aumentar o uso de bicicletas e motos. Tornou-se marcante a utilização do sistema dos aplicativos para em concorrência com os táxis tradicionais e os ônibus. Sem o peso das “autonomias taxistas”, ficou fácil injetar veículos pessoais no sistema de transporte, com tarifas bem mais baixas.

Houve uma inversão de conceito: os ônibus, identificados como “coletivos”, tornaram-se onerosos para as pessoas que individualmente os procuram. Os carros de aplicativos e até os táxis tradicionais, tornaram “coletivos para duas ou mais pessoas”. O custo per capita, aliado ao conforto da mobilidade elástica, ficou abaixo da tarifa de ônibus, quando envolve duas ou mais pessoas.

As empresas abaladas não reduziram suas frotas e nem os horários de circulação. (Continua)