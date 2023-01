Crise: Americanas pode ser despejada do Plaza Shopping

Em recuperação judicial, as Lojas Americanas começam a ver o cerco se fechar, em diferentes frentes. Em Niterói, o consórcio que administra o Plaza Shopping apresentou à Justiça uma ação de despejo contra a rede, por inadimplência com o aluguel. A informação é do colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois.

As Lojas Americanas têm uma fraude contábil de 20 bilhões. A empresa informou que as dívidas ainda podem chegar a R$ 43 bilhões, distribuídas a 16 mil credores.

Segundo o pedido do consórcio, é necessária uma liminar para que se obrigue a desocupação do shopping, em até 15 dias. Caso resolva permanecer no local, a companhia sairá de lá, com despejo forçado.

Atualmente, a varejista ocupa uma loja com mais de 2.700 metros quadrados, no terceiro andar do Plaza. De acordo com o shopping, as Lojas Americanas não pagaram os aluguéis de dezembro, no valor de R$ 610.767,43. O processo corre na 8ª Vara Cível da Comarca de Niterói.

A reportagem tentou contato com as Lojas Americanas e com o Plaza Shopping, mas, até o momento, não obteve retorno.



Foto: Reprodução