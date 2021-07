Criminosos usam ‘método de Lázaro’ para fugir da polícia em Maricá

Nas últimas semanas, o Brasil ficou estarrecido com os métodos usados pelo assassino em série Lázaro Barbosa, que invadia residências, em Goiás e no Distrito Federal, para fugir da polícia. Na noite dessa quarta-feira (30), três homens, apontados pela PM como membros do Comando Vermelho (CV), usaram método semelhante para tentar fugir da prisão, em São José de Imbassaí, Maricá.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), o caso aconteceu na Comunidade do Mutirão. Uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), que realizava policiamento pela localidade, desconfiou de três homens. Ao perceberem que seriam abordados, os homens iniciaram fuga, invadindo casas pela região e aterrorizando as moradoras.

Dois deles entraram no imóvel de uma mulher. Ela permitiu que os policiais entrassem e os agentes conseguiram prender os fugitivos. Com eles, foram encontrados um rádio transmissor, um revólver e um artefato explosivo. Em outra casa, onde mora outra mulher, o terceiro fugitivo foi encontrado. Segundo os militares, ele estava armado com uma pistola, que foi apreendida.

Não houve registro de confronto e, segundo os agentes, as moradoras não foram feridas pelos acusados. O trio foi conduzido à 82ª DP (Maricá), onde ficaram presos em flagrante. Segundo a PM, eles são suspeitos de tráfico de drogas. Todo o material encontrado com eles foi apreendido e também levado à delegacia.