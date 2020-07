Criminosos tacam pedras em vítima de assalto em Niterói

Uma mulher de 29 anos foi assaltada na noite da última segunda-feira na Rua Doutor Celestino, no Centro de Niterói. Um dos criminosos, Jean da Costa Nogueira da Silva, de 27 anos, foi capturado por policiais do 12⁰ BPM (Niterói) logo após serem acionados por populares. Na fuga os criminosos ainda chegaram a tacar pedras em direção a vítima.



De acordo com o relato da mulher, ela estava em um ponto de ônibus quando os homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Percebendo que a dupla não estava armada a vítima se recusou a entregar o seu celular. Foi quando um dos criminosos ameaçou matá -la. A mulher entregou o aparelho, porém perseguiu os criminosos a pé e eles chegaram a tacar pedras em sua direção. Populares gritaram e acionaram uma viatura da polícia militar que fez buscas na área e capturou Jean, conhecido como Biquinha.



O caso foi registrado na 76⁰ DP (Centro).