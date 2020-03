Criminosos invadem escola em Niterói pela segunda vez e furtam merenda

Alunos de uma Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei), no Cento de Niterói, tiveram as aulas canceladas nesta segunda-feira (02) por conta de uma invasão à escola. Segundo a direção, as aulas voltam ao normal nesta terça (03) na Umei Alberto de Oliveira. Os invasores levaram leite em pó e biscoitos, alimentos utilizado na merenda de crianças.

A Polícia Civil já realizou uma perícia no local e conseguiu coletar materiais que podem identificar os invasores. Mas por conta do trabalho de investigação, os funcionários não puderam alterar a cena do crime, o que acarretou na suspensão das aulas para 110 crianças.

Para ter acesso ao interior da unidade, os criminosos quebraram uma janela. Duas salas foram reviradas, uma usada para aulas e outra como almoxarifado para estocar mantimentos. Além das provas coletadas, imagens de câmeras serão usadas para tentar identificar os ladrões.

Esta não foi a primeira vez que a Umei foi invadida e furtada. No último dia 18, criminosos arrombaram o local e fugiram levando quatro TVs, além de outros materiais. Ambas as ocorrências foram registradas na 76ª DP (Centro), que investiga o caso.