Criminosos fecham rua da Zona Norte para assaltar vítimas

Câmeras de segurança, na Rua Doutor Nelson Pena, no bairro Engenhoca em Niterói registraram, na tarde de sexta-feira (31) a ação de uma quadrilha de assaltantes, que promoveu uma sequência roubos a transeuntes e de veículos no local. O crime aconteceu no sábado, mas as imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (03).

Nas imagens, é possível ver que o crime aconteceu por volta das 15 horas. Muito agitados e armados, os bandidos bloqueiam a rua, chegando num carro modelo Honda, de cor branca. A ação durou poucos minutos, o grupo passou a render inicialmente dois moradores, que se preparavam para sair num Honda Fit, de cor branca.

Em seguida se espalham na via e logo depois rendem um outro motorista que passava pelo local em outro carro, modelo Fiat Idea, de cor escura. As vítimas não esboçaram reação, e nada puderam fazer diante da ação dos marginais que também roubaram pertences pessoais.

A ação durou poucos segundos e os bandidos fugiram levando os dois carros.

Confira as imagens: