Criminosos em fuga atropelam policial em Niterói

Bandidos, na tentativa de fugir de uma abordagem, atropelaram um policial militar, na manhã de segunda-feira (12), no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. O agente teve lesões em uma das pernas e foi socorrido a um hospital da região.

De acordo com informações de testemunhas, o militar tentou abordar um carro, com três ocupantes, em atitude suspeita, quando foi atropelado, de forma intencional, na Avenida Professor João Brasil. O automóvel, de modelo ainda não identificado, fugiu em alta velocidade, na direção do bairro da Engenhoca, também na Zona Norte.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram o primeiro atendimento ao policial que estaria com uma fratura na perna. Ele foi atendido no local e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca. Ele passou pelo centro de trauma e seu estado de saúde é estável. Os bandidos não foram localizados.