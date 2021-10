Criminosos atacam PMs e acabam presos em São Gonçalo

Dois homens foram presos após trocar tiros com a Polícia Militar, na noite dessa quinta-feira (21), no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo. Os policiais alegam terem sido atacados durante ação de patrulhamento, o que deu origem ao confronto.

Segundo informações do 7° BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi acionado para uma ocorrência na Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues. Chegando no local, a equipe afirma ter sido recebida a tiros por criminosos da região, possivelmente ligados ao tráfico.

Na sequência da ação, os agentes montaram um cerco tático e conseguiram prender dois suspeitos de terem participado do ataque, próximo a um campo de futebol. Arma e drogas também foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada pela 75° DP (Rio do Ouro).