Criminosos arrombam Cinema Icaraí e invadem apartamento

A rotina dos moradores de prédios próximos ao Cinema Icaraí, na Avenida Jornalista Alberto Torres (Praia de Icaraí) tem mudado para pior nos últimos dias após relatos de arrombamentos e tentativas de invasão de imóveis. Pelas redes sociais, moradores informam que criminosos estariam invadindo as dependências do antigo cinema, e a partir dali acessando prédios vizinhos e tentando invadir apartamentos.

“No dia 10 desse mês arrombaram o Cine Icaraí, e entraram no meu prédio, e vieram até meu apartamento. Ontem, meu marido e o porteiro foram lá e fecharam o buraco que fizeram nas folhas de zinco. Hoje, arrombaram novamente. Alguém sabe onde podemos reclamar? Eu tô com medo de novamente dar de cara com o homem tentando entrar no apartamento”, afirmou, com temor uma das moradoras nas redes sociais.

O comandante do 12º BPM, coronel Sylvio Guerra, informou que pelo menos a princípio desconhecia o fato de arrombadores estarem agindo naquele local.

“Acho que não fomos acionados para esse tipo de ocorrência. Teria que ver com a pessoa se ela acionou algum órgão de segurança. Pelo relato, parece que não”, afirmou Sylvio Guerra, garantindo que iria acionar militares para averiguar o fato.

Em julho do ano passado, a reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF) entregou as chaves do antigo Cinema Icaraí para a Fundação de Artes de Niterói, para que a Prefeitura fizesse as obras de reforma no local, conforme acordo firmado entre a universidade e o município. As obras estavam previstas para começarem no em agosto, orçadas em cerca de R$ 35 milhões. Na reforma estava prevista a transformação do espaço em um centro cultural multiuso e sede da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF. O imóvel é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Segundo o reitor da UFF, Antônio Cláudio, os processos licitatórios estavam previstos começarem em pouco tempo para início das obras.

Com a recente substituição da antiga delegada, RaíssaCelles, que passou a comandar o 4º Departamento de Policiamento de Área (DPA), pela nova titular, a delegada Rosa Carvalho, a recente equipe de investigação da 77ª DP (Icaraí) ficou de investigar o caso.

Procurada a respeito dos relatos de moradores, a Prefeitura divulgou a seguinte nota, na tarde de ontem (22):

“A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informa que uma equipe esteve no Cine Icaraí e não constatou sinais de arrombamento”.