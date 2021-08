Criminosos armados roubam automóvel na Niterói-Manilha

Passar pelo trecho Niterói-Manilha, da Rodovia BR-101, continua precisando conviver com o temor. Na madrugada desta quarta-feira (11), mais uma vez criminosos armados espalharam o medo na estrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve registro de um veículo roubado. Pessoas que passavam pelo local relataram os momentos de tensão.

Segundo informações de passageiros de um ônibus, automóveis chegaram a retornar pela contramão, na tentativa de fugir da ação criminosa, pouco depois da passarela do Porto do Rosa. Além disso, testemunhas relatam terem visto momentos em que, na tentativa de sair o quanto antes da região, veículos acabaram se chocando entre si.

Procurada, a PRF confirmou que, por volta de 5h15min, na altura do km 311 da Niterói-Manilha, criminosos armados roubaram um automóvel. Não há registros de prisões, feridos ou troca de tiros durante a ocorrência. De acordo com a corporação, o caso foi registrado pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Niterói.

Silva Jardim

Em outro trecho da BR-101, na altura do km 239, em Silva Jardim, uma tentativa de roubo acabou em tragédia. Segundo a PRF, bandidos om automóvel teriam tentado assaltar uma van que, durante a abordagem, acabou se chocando com o carro dos criminosos. Os veículos colidiram e um passageiro da van, que não teve a identidade revelada, faleceu no local. Os assaltantes conseguiram fugir. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Silva Jardim.