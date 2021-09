Criminoso é baleado em comunidade às margens da RJ-104

A manhã desta quarta-feira (22) começou com troca de tiros na região de Tribobó, em São Gonçalo. Bandidos entraram em confronto com policiais militares na altura da comunidade da Nova Grécia, que fica às margens da Rodovia RJ-104, uma das principais ligações da cidade com Niterói e o Rio de Janeiro.

Segundo informações da PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo), que estavam em patrulhamento, tentaram abordar um automóvel modelo Jeep Renegade, que estava em atitude suspeita. Os ocupantes desrespeitaram ordem de parada e atiraram contra os militares, que revidaram. Houve intenso tiroteio no local.

Ainda segundo os agentes, um dos acusados acabou baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê. A unidade de saúde confirmou a entrada do homem, ainda não identificado, mas não revelou o estado de saúde. Outro ocupante do automóvel acabou preso em flagrante.

Durante a ação, os policiais confirmam ter havido a apreensão de uma pistola, arma de fogo que teria sido usada para atacar os agentes. Ainda não há informações relacionadas à legalidade do automóvel. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes.