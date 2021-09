Criminoso é baleado e outros dois são presos em troca de tiros

Ação de patrulhamento em São Gonçalo terminou, na tarde desta segunda-feira (6), na região do Mutuá. Um suspeito de tráfico de drogas foi baleado e outros dois presos em flagrante, por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo). Durante a ação, houve apreensão de armas e drogas.

De acordo com policiais que participaram da ação, os agentes estavam realizando policiamento pela Rua General Canrobert quando foram alvos de tiros, que teriam sido feitos por membros da organização criminosa que domina o tráfico de drogas na localidade. Houve confronto e um dos homens, ainda não identificado, acabou baleado e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

A Polícia Militar afirmou que o homem possui estado de saúde estável e foi baleado no joelho esquerdo. Os outros dois comparsas, ainda não identificados, foram capturados e presos em flagrante. Os detidos foram conduzidos à 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, além de drogas, ainda a serem contabilizadas.