Criminoso é baleado ao assaltar PM em São Gonçalo

Um assaltante terminou baleado e preso na manhã de hoje (3) ao tentar assaltar um policial militar em São Gonçalo. Enquanto trafegava pela Rua Jovelino de Oliveira Viana, no bairro do Alcântara, o agente lotado no batalhão do próprio município foi abordado por um grupo de criminosos armados em um Uno azul. O 1º sargento reagiu e atingiu um dos assaltantes. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados até o endereço e socorreram o acusado o levando para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Junto do assaltante foi apreendido um revólver calibre 32.

Dois outros criminosos conseguiram fugir, porém abandonaram o carro utilizado no crime no local. O caso foi registrado na delegacia responsável pela área, a 74ª DP (Alcântara).