Criminoso com metralhadora é baleado em São Gonçalo

A região da Amendoeira, em São Gonçalo, passa por dias de tensão com a possibilidade de uma nova disputa territorial entre facções criminosas. Na manhã desta quinta-feira (21) um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) foi mobilizado à região para reprimir eventuais confrontos entre criminosos. No entanto, os agentes foram atacados a tiros.

De acordo com informações do batalhão, a equipe passava pelo cruzamento das ruas João Capistrano de Abreu com Roque de Almeida quando encontrou com criminosos armados. Os agentes afirmam terem dado ordem de parada aos bandidos, mas foi recebida a tiros. Os militares revidaram e houve confronto na localidade.

Durante o tiroteio, um suspeito de tráfico de drogas acabou sendo baleado. Ele ainda não foi identificado. O acusado foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, e não teve o estado de saúde divulgado. Ainda segundo os policiais, o homem ferido estava armado.

Foi encontrada uma metralhadora além de grande quantidade de drogas, que ainda serão contabilizadas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 73ª DP (Neves), central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito baleado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, assim que receber alta médica, será encaminhado á carceragem.