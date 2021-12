Criminalidade continua caindo em Niterói e Maricá

Ao longo dos últimos meses, as cidades de Niterói e Maricá têm apresentado constante redução em índices de criminalidade. De acordo com dados do Instituto Segurança Pública (ISP), os dois municípios, atendidos pelo 12º BPM (Niterói) podem fechar o mês de dezembro de 2021 com recorde na diminuição de roubos de rua.

Segundo o balanço preliminar, entre os dias 1º e 15 as cidades, somadas, apresentaram 44 casos de roubos de rua. A meta estipulada pelo batalhão para omês é 172 casos. De acordo com o tenente-coronel Marcelo Carmo, comandante do 12º BPM, é a primeira vez que o quantitativo de casos fica na casa dos dois dígitos, com projeção de 86 registros.

“Vamos quebrar novos recordes em dezembro. Roubos de rua com apenas dois dígitos. Nunca houve isto, em 216 meses de aferição”, afirmou o comandante. É importante ressaltar que novembro fechou com o menor número da série histórica, iniciada em 2003, com 104 registros de roubos de rua.

Outros indicadores também estão em queda. Letalidade violenta somou apenas um caso na primeira quinzena de dezembro. Já roubos de veículos tiveram 13 casos registrados. No que diz respeito a roubos de carga, foram dois casos contabilizados.