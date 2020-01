Crimes reduzem mais de 50% nas rodovias estaduais em dezembro

Lançado no final do ano passado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, o “Viagem Segura” demonstrou sua eficiência como programa destinado a oferecer mais segurança aos usuários das rodovias estaduais. Durante o mês de dezembro, quando aumenta de forma significativa o movimento de veículos nos seis mil quilômetros da malha rodoviária estadual, houve redução de 57% do número total de ocorrências de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

No último mês de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve redução expressiva em quatro indicadores criminais impactantes: roubo de rua (-59%); roubo no interior de coletivo (- 71%); roubo de veículos (- 64%); e roubo de carga (-77%).

No quesito trânsito nas rodovias, o programa Viagem Segura também contribuiu bastante para a redução de acidentes em comparação com o mesmo período do ano anterior. No período de Natal, de 23 a 25 de dezembro, houve um declínio de 19% do número de acidentes de 21% do número de vítimas. No período de Réveillon, de 28 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro de 2020, houve queda do número de acidentes (- 5%) e de vítimas (-12%).

Inspirado no sucesso do Percurso Seguro, que passou a reforçar o policiamento nos principais corredores viários da capital e contribuiu bastante para a redução de roubos e outros delitos, o programa Viagem Segura foi lançado em outubro do ano passado.

Com base na leitura e análise das manchas criminais, o programa prevê uma maior integração entre o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com os batalhões operacionais localizados entre os municípios da Região Metropolitana e das áreas turísticas. O Viagem Segura é empregado em todos os finais de semana e reforçados em feriados prolongados e períodos especiais, como festejos de final de ano, carnaval e Semana Santa.