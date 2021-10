Criatividade e treinamento. Setor culinário de Niterói já se prepara para o fim de 2021

Ferramentas para atrair clientela vão desde “Round 6” até a qualificação profissional

“Batatinha frita 1, 2, 3…” é uma das expressões mais faladas do momento graças à série sul-coreana Round 6, produção mais vista da história da Netflix. E os memes que têm feito sucesso nas redes sociais também já tomam conta do mercado, principalmente do setor culinário, que se utiliza da criatividade para conquistar o cliente no momento onde a economia mostra força na retomada. E o mercado gastronômico de Niterói é um exemplo disso.

Aproveitando o bom momento da reabertura comercial niteroiense, o setor culinário usa de diferentes ferramentas nesse período de retomada. Conhecida rede do ramo de hamburguerias, o grupo O Burguês conta com uma unidade em Icaraí, na Zona Sul de Niterói e vai abrir outra loja em Piratininga, na Região Oceânica, no dia 25 deste mês. Mas o que fazer para atrair a atenção sem ser apenas mais uma loja do ramo? A solução foi usar Round 6.

A Head de Marketing da empresa, Alessandra Vale explica que a empresa sempre está alinhada com o público e que o intuito vai muito além da venda.

“O Desafio Round 6 do Burguês foi uma ação divertida que criamos pensando não só em pegar carona no sucesso da série da Netflix, mas como promover um desafio que nossos clientes possam ganhar em consumo na marca”, afirma Alessandra.

A campanha está com uma ação baseada em uma das tarefas do jogo, que é quebrar o biscoito em formato de cutelo. Serão 10 sorteados que deverão seguir as regras do post feito nas redes sociais, e que está valendo até o dia 21. Os selecionados precisarão enviar um vídeo realizando a tarefa, quem for mais rápido, ganha até R$ 456 em consumação na rede.

Hamburgueria usa “Round 6” para atrair clientela niteroiense. Foto: Divulgação

Empresa niteroiense de buffet aposta em formação profissional como ferramenta de retomada

Mas não basta apenas a criatividade para chamar a atenção do cliente. É necessário ter a mão-de-obra como um diferencial. Pensando nisso, a grife niteroiense Marias & Amélias, especializada em gastronomia criativa e saudável, optou por investir na formação de uma equipe de serviços diferenciada.

Proprietária da empresa, Maria Amélia explica que o quesito qualidade dos serviços sempre foi considerado, historicamente, como o “grande calcanhar de Aquiles”. Por isso que ela e a filha, Silvia Guinim, preferiram investir em treinamento e qualificação de profissionais como prioridades. Além disso, elas trabalham com cardápios elaborados com originalidade, versatilidade, acompanhando as últimas tendências da cozinha orgânica e natural, como alguns itens sem glúten, sem lactose e vegetariana.

Silvia está otimista que o setor volte a se aquecer. Mesmo com a economia instável, ela celebra por estar com a agenda de 2022 e início de 2023 cheias. Por terem um modelo de negócios onde o atendimento propõe oferecer personalização, para as sócias Silvia Guinim (filha), junto a sua mãe Maria Amélia, foi fácil se adaptar às novas tendências.

“Estamos com boas expectativas e preparados para atender com toda exclusividade, marca registrada de nossos serviços, a todas as necessidades. Seja mini Wedding, bodas, festas de formatura, buffet para festas de final de ano, entre outros. Enquanto a pandemia não tem fim, seguimos buscando formas personalizadas, para atender cada caso, com segurança, dedicação, oferecendo o melhor de nossa gastronomia”, explica Sílvia em tom otimista.

Festival de primavera com frutos do mar

Mas não basta apenas criatividade e formação de mão de obra. É necessário também estar atento a situações que podem favorecer o setor gastronômico. Aproveitando que a atual temporada de pescado veio em boa quantidade justamente na primavera, o Restaurante do Siri, em Charitas, na Zona Sul de Niterói, resolveu também criar uma promoção especial.

Um dos sócios do estabelecimento, Adriano Gadini explica que é tradição o comércio usar da primavera para fazer ofertas. Mas que no caso do restaurante, a quantidade de pescado disponível veio na hora certa para conseguir atrair a clientela.

“É comum a gente ver promoções na primavera. Só que para os restaurantes, essa época não costuma ser muito chamativa para fazer ofertas. Mas como o pescado veio justamente nesse período, então foi uma situação que encontramos para trazer mais movimento. Quem vem aqui vai encontrar salmão, robalo, anchova, linguado, tambaqui, tilápia, entre outros, preparados com tempero da casa e servidos com acompanhamentos diferenciados”, explica Galdini, que acrescenta que, entre as opções, tem entrada de quatro pastéis, dois refrigerantes ou duas canecas zero

e prato principal, anchova com arroz de brócolis e batatas coradas, seguidas por dois pudins de leite por R$ 140,00 para um casal.

Foto: Divulgação

.