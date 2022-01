Crianças sofrem afogamento em Itaipuaçu

Três crianças, com idades de 4 e 10 anos foram resgatadas por agentes do Corpo de Bombeiros e Guarda-vidas da Defesa Civil de Maricá após se afogaram na Praia do Recanto, em Itaipuaçu, Maricá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi realizado às 13h50. Ainda de acordo com testemunhas, uma forte onda teria arrastado as crianças para o mar. Para auxiliar no resgate as vítimas, um helicóptero foi acionado.

Uma das crianças, de 10 anos, recebeu atendimento no local atendida e liberada logo em seguida. As outras, gêmeos de 4 anos, precisaram ser encaminhados de aeronave para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.