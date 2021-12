Crianças são baleadas durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Uma tentativa de assalto acabou com duas crianças baleados na noite de ontem (23), em Guaxindiba, em São Gonçalo. De acordo com a polícia, os criminosos tentaram roubar uma moto na Rua Silva Porto, às margens da BR-101, quando dispararam contra a vítima e os tiros atingiram outro veículo que passava no local.

Uma criança de 4 anos foi atingida na perna e uma de 12 anos foi atingida na região glútea. Elas foram socorridas pela mãe para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê e atendidas no Centro de trauma por uma equipe de ortopedia, clínico geral, cirurgia geral, vascular e neurologista.e liberadas ontem mesmo.

O homem de 36 anos, identificado como Vanderson Teles, permanece na unidade, mas com estado de saúde estável e tem alta aguardada para hoje (24).

O caso foi registrado na 74ª DP, em Alcântara.