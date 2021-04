Crianças ficam feridas durante operação policial em Cabo Frio

Duas crianças ficaram feridas por estilhaços de armas de fogo durante uma operação policial na comunidade de Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na noite deste sábado (24). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 25º BPM (Cabo Frio) fazia um patrulhamento de rotina no local quando foi recebida a tiros por criminosos. No confronto, um dos suspeitos acabou sendo baleado.

Ainda de acordo com a PM, com o suspeito ferido foram encontraras uma pistola, um radiotransmissor e uma arma de ar comprimido. O suspeito foi socorrido pela equipe e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).

Pouco tempo depois, os policiais foram acionados para verificar a entrada de duas crianças na mesma UPA com ferimentos causados por estilhaços de arma de fogo. Quando foram perguntar aos pais das meninas o que havia ocorrido, descobriram que as duas moravam na Comunidade de Manoel Corrêa, onde a primeira ocorrência havia acontecido.

O caso também foi levado na delegacia de Cabo Frio, onde foi o registro. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar se os dois fatos estão realmente relacionados e tentar descobrir de onde foram feitos os disparos.