Crianças e jovens têm aulas gratuitas de karatê em Niterói

Pela série de A TRIBUNA sobre iniciativas que apoiam crianças em Niterói já passaram projetos ligados ao futebol, educação, artes, instituições de acolhimento. Agora, chegou a vez de mostrar como as artes marciais podem apoiar os pequenos no dia a dia. No centro da cidade, uma advogada, faixa preta de karatê, ministra aulas gratuitas para pessoas de todas as cidades.

Com isso, o projeto também recebe crianças e jovens de todas as idades. A coordenadora, Elizabeth Barbosa, contou sua história ao jornal A TRIBUNA em fevereiro deste ano e, agora, retorna para falar sobre o método de trabalho desempenhado com as crianças. O número de alunos com até 18 anos costuma varias entre cinco e dez.

“Sábado faremos treino de karatê e kickboxing no Caminho Niemeyer. Iremos para Brasília competir. Temos alguns alunos abaixo de 18 anos também. As aulas estão abertas para jovens e adultos de todas as idades”, explica a sensei Beth.

E a equipe da “Sensei Beth” não para de treinar. Ela e seus alunos têm treinado, inclusive neste final de semana, para o evento “Open Brasília de Artes Marciais”, que acontecerá na Capital Federal entre os dias 8 e 10 de outubro. As atividades voltaram a ser realizadas no Teatro Popular Oscar Niemeyer, após a interrupção devido à pandemia de Covid-19.

Na ocasião, a Sensei precisou buscar outras alternativas para seguir com as atividades. Durante mais de um ano, as aulas aconteceram na Praça Juscelino Kubitschek e também na Praia do Gragoatá, sempre seguindo as medidas de prevenção à covid-19. Ela afirma não usar academias, mas sim usar espaços públicos justamente para manter as atividades inteiramente gratuitas.

A Sensei também faz questão de observar que as viagens não são apenas para Brasília. Os alunos dela competem até mesmo fora do Brasil.

“Teremos também competições no Nordeste e no Rio Grande do Norte ao longo de 2021. Irão vir competidores do México, Itália, Argentina, Chile, Uruguai e Peru, em que temos parceria entre as federações”, complementou.

Beth ainda observa que não há patrocínio ou apoio estavam para as atividades, ou seja, todo o custo com equipamentos, aulas, viagens e alimentação são obtidos por meio de esforços pessoais dos participantes e de quem acredita na iniciativa. Quem tiver interesse em praticar karatê com a turma da Sensei Beth ou mesmo oferecer apoio à iniciativa será bem recebido. As aulas acontecem atualmente as sextas-feiras e sábados, às 17h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, Centro de Niterói.