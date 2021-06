Crianças e adolescentes podem se vacinar contra Covid-19 na China

O diretor do laboratório Sinovac, Yin Weidong, anunciou que a China aprovou o uso da vacina CoronaVac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Com a autorização, o país será no mundo a aprovar uma vacina contra a covid-19 para crianças.

“A Sinovac realizou um estudo clínico na população menor [de idade], que começou no início deste ano, com a conclusão dos ensaios clínicos de primeira e segunda fases. Centenas de casos mostraram que, após a vacinação, o grupo [de 3 a 17 anos] é tão seguro quanto o grupo de adultos de 18 anos”, disse à TV estatal chinesa CCTV o diretor da Sinovac, Yin Weidong, segundo o jornal “South China Morning Post”.

Além da CoronaVac, a China também está aplicando as vacinas da Sinopharm (versões de Wuhan e Pequim) e da CanSino. A da CanSino é dada em apenas uma dose; a CoronaVac e as da Sinopharm têm duas doses. A CoronaVac e a vacina da Sinopharm fabricada em Pequim já têm autorização de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS) em adultos.

Pfizer realiza teste em menores de 12 anos



A Pfizer anunciou que vai ampliar a quantidade de menores de 12 anos nos testes de sua vacina na Europa e nos EUA. O novo estudo vai inscrever até 4,5 mil crianças e adolescentes em mais de 90 centros clínicos nos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha, disse a empresa.

A Pfizer vai testar um esquema de duas doses de 10µg (microgramas) em crianças entre 5 e 11 anos de idade, e de 3µg para bebês e crianças de 6 meses a 5 anos.

Na fase anterior, foram testadas a segurança, a tolerabilidade e a resposta imunológica gerada por 144 bebês e crianças, de 6 meses a 11 anos, em um estudo de fase I. O esquema vacinal foi de duas doses, com 3 diferentes dosagens da vacina: 10, 20 ou 30µg para cada faixa etária.

A vacina da Pfizer já é autorizada para quem 12 anos ou mais na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, com a mesma dose que os adultos: 30µg. No Brasil, a empresa fez um pedido de autorização de uso à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).