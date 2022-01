Criança leva choque em lanchonete de shopping na Região Oceânica

Um incidente na lanchonete Compão, do Shopping Itaipu Multicenter, na Região Oceânica de Niterói, por sorte não terminou em tragédia. Uma menina de seis anos de idade teria sofrido uma descarga elétrica ao encostar em um corrimão que fica no balcão da loja. Segundo a mãe da criança, o caso aconteceu na última segunda-feira (3), mas só veio a público na quarta (5), por meio de uma publicação no Facebook.

A mulher, identificada como Michelle Moraes, relata que a filha teria sofrido a descarga elétrica ao encostar no objeto, onde teria ficado “grudada” por alguns segundos. De acordo com o relato, após conseguir soltar as mãos da criança do corrimão, a menina teria ficado desfalecida por alguns instantes, recobrando a consciência aos poucos. Uma médica presente na Praça de Alimentação prestou os primeiros socorros.

“Minha a filha de seis anos encostou na barra de ferro que fica no balcão, quando iríamos escolher nosso lanche. Ela levou uma descarga elétrica, ficando agarrada e sem conseguir reagir, tendo uma leve convulsão na hora e perdendo a consciência. Até eu me ligar que ela estava tomando choque, não sei quantos segundos durou. Tinham muitas pessoas na hora no local como testemunha, inclusive uma médica que veio socorrer”, disse.

Ainda de acordo com o relato, seguindo orientação da médica, a mãe socorreu a filha a uma unidade de saúde particular que fica no mesmo bairro. A criança foi submetida a exames, inclusive no coração, mas que não registraram nenhuma sequela. Por fim, a mulher relata não ter recebido assistência tanto do shopping quanto da lanchonete. Ela também afirma ter registrado o caso na 81ª DP (Itaipu).

“Levei correndo minha filha para o hospital, onde fez eletro e outros exames que, graças a Deus, não registraram nenhuma sequela. Já fui à delegacia, fiz boletim de ocorrência e abri ocorrência no próprio shopping. Nem o shopping, nem o Compão entraram em contato comigo para nada. Eu que estou correndo atrás dos meus direitos”, completou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Itaipu Multicenter, que afirmou estar apurando o caso, pois aconteceu com um lojista e que, assim que tivesse atualizações, informaria. Também foi feito contato, via e-mail, com a lanchonete Compão. Até o fechamento desta reportagem, não havia sido encaminhada resposta.