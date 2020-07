Criança é espancada por padrasto no Caramujo

Na madrugada de ontem uma criança de apenas seis anos sofreu graves agressões no Caramujo, em Niterói. O suspeito do crime é o padrasto, de 29 anos, morador do Jardim Catarina. A vítima chegou a dar entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, porém foi transferida em estado grave para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Diante da gravidade dos fatos, assistentes sociais do Azevedo Lima acionaram o conselho tutelar da região e o caso foi registrado na 78° DP (Fonseca).

De acordo com a mãe da criança o relacionamento com suspeito é conturbado tendo ela mesma sido vítima de agressões por parte do companheiro anteriormente.

Até o momento a Secretaria Estadual de Saúde ainda não retornou a nossa equipe de reportagem sobre o atual estado de saúde da criança.

O caso segue de forma confidencial sob responsabilidade do Conselho Tutelar do Fonseca e investigado pela delegacia do mesmo bairro.