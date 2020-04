Criança baleada em São Gonçalo continua internada

A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) informou que a menina de três anos vítima de bala perdida em São Gonçalo permanece internada na unidade hospitalar do bairro Colubandê. Ela foi atingida na perna em meio a um confronto entre policiais militares e bandidos, no bairro Vila Três, em São Gonçalo.

A vítima, segundo informações da polícia, é filha de uma vendedora ambulante e havia sido socorrida e internada, em estado grave, no Heat. A PM informou que uma guarnição que realizava patrulhamento no bairro foi atacada a tiros por criminosos que estavam num veículo praticando assaltos no bairro. Houve perseguição e confronto, e a menina acabou sendo atingida na perna e socorrida pelos próprios policiais.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara), que busca a identificação dos bandidos que fugiram em direção ao Jardim Miriambi.