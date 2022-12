Cria de São Gonçalo, Vini Jr. inspira jovens a sonharem com um futuro melhor

Leonardo Oliveira Brito

Sonhando em ser jogador de futebol, o aluno Yuri Pereira, de 12 anos, da Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no Mutuaguaçu, em São Gonçalo, se espelha em um dos maiores ídolos atuais do esporte, o gonçalense Vinícius Jr. Ele é um dos 852 alunos da escola em que o atleta estudou na infância e que foi escolhida para ser a pioneira no projeto do Centro de Tecnologias Educacionais Base (CT Base), do Instituto Vini Jr.

Pelos corredores, o assunto é um só: a emoção dos alunos com a atuação do craque na Copa do Mundo do Catar 2022. Yuri conta que, na escola, todos sentem orgulho e se inspiram na história de vida do jogador, que mostra a importância de acreditar e trabalhar para atingir os objetivos.

“Ele sempre jogou bem, mas agora parece que ele está no auge. Quando ele fez o gol eu chorei porque é muita emoção ver uma pessoa que eu admiro tanto dando o seu melhor. Eu falo para todo mundo que o Vini Jr. estudou na minha escola e que eu já consegui tirar uma foto com ele, é muito orgulho. Nós temos certeza que o Brasil será campeão e que o grande jogador do time veio daqui”, disse o aluno.

O CT Base do Instituto Vini Jr, em São Gonçalo, é uma sala de inovação tecnológica, onde, através de celulares, tablets, computadores e TV, os alunos podem acessar o aplicativo desenvolvido pelo instituto para participar de jogos educacionais. Para a diretora, Alessandra Cordeiro, é uma forma inspiradora de unir a educação com a tecnologia de forma descontraída, com uma linguagem direcionada aos jovens.

“O projeto é realmente muito legal. O aplicativo foi desenvolvido pelos professores, junto com os alunos, mesclando o conteúdo de sala de aula com uma linguagem de futebol. A escola fica muito feliz quando vê um aluno que estudou aqui brilhando, seja em qualquer carreira, é sempre muito emocionante. Trazer o projeto CT Base para a escola onde ele estudou é muito generoso da parte do Vinicius e ele quis investir em tecnologia, que é a parte onde a comunidade é mais carente”, contou a diretora.

O craque da camisa 20 foi criado no Mutuá, em São Goncalo. Começou no Flamengo — foi da escolinha até a estreia profissional no time, em 2017. Um ano depois, ele já estava na Espanha, defendendo o Real Madrid, onde joga até hoje.