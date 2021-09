Cria da base, Andrey comemora 150 jogos pelo Vasco

No dia que o torcedor retornou às arquibancadas do Estádio de São Januário, um dos jogadores mais identificados do elenco atingiu um expressivo feito com a camisa vascaína. O volante Andrey completou a marca de 150 partidas pelo time profissional na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás.

Promovido ao time principal em 2016, Andrey desembarcou na Colina Histórica em 2004 e teve desempenho positivo em todas as categorias que passou. O camisa 6, que fez toda sua trajetória escolar no Colégio Vasco da Gama, foi presenteado após a partida com uma camisa personalizada, com número e patch referentes ao dia especial.

“É uma marca muito importante, ainda mais para mim que sou cria do Clube. Cheguei aqui em 2004 e tudo que conquistei na minha vida foi graças ao Vasco, que sempre acreditou em mim, até mesmo nos momentos que as coisas não aconteciam da maneira que eu esperava. Estar atingindo esse número de jogos no time do meu coração é a realização de um sonho. Sou muito grato ao Vasco. Espero completar outras marcas e ajudar o clube a voltar para a Série A”, afirmou o camisa 6.

O que tornou a noite da última segunda-feira (27) ainda mais especial para Andrey foi a conquista dos três pontos. O resultado positivo fez o Vasco se aproximar do G4 e se manter vivo na busca pelo acesso. Em outro trecho de sua entrevista ao Site Oficial, o volante também falou sobre a festa feita pelos torcedores no Caldeirão.

“O resultado foi muito importante para a gente. Jogamos bem e conseguimos vencer um grande adversário, que vem brigando diretamente conosco pelo acesso. Foi de arrepiar sentir o calor da torcida novamente em São Januário. Estávamos com saudade. A torcida não parou de cantar em nenhum momento e isso fez a diferença dentro de campo. Agora é trabalhar ainda mais forte para mantermos esse bom momento e ficarmos mais próximos do nosso objetivo”, concluiu Andrey, que sentiu um desconforto na coxa direita no primeiro tempo e será reavaliado nos próximos dias.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Vasco da Gama agora volta suas atenções para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (3), às 18h15, o Almirante entra em campo no Batistão, em Aracaju (SE), para duelar com o Confiança, em partida válida pela 28ª rodada. No primeiro turno, em São Januário, o Cruzmaltino levou a melhor e venceu por 1 a 0.