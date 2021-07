Crescimento nas vendas de bicicletas elétricas pode chegar a 34%

A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) estima que até o final desse ano as vendas de bicicletas elétricas têm previsão de aumento de 34%, ou 43 mil unidades vendidas. A pandemia e o isolamento social estão diretamente ligados ao aumento do uso desse modal, já que permite o distanciamento social, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Em Niterói empresários do setor também comemoram as vendas que cresceram entre 30% a 40%.

Um estudo levantado pela plataforma Moovit reuniu dados sobre o panorama do transporte público e a micromobilidade pelo planeta. De acordo com a pesquisa, no Brasil, 36% dos passageiros passaram a usar menos transporte público nesse período. O fenômeno provocou ainda o aumento da procura por transportes alternativos, como o uso de bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes elétricos ou skates.

O empresário Cláudio Santos disse que percebe esse aumento nas vendas de bicicletas elétricas de 30% a 40%. “O niteroiense gosta de andar de bicicleta e está uma procura grande para esse tipo de modal. É um meio de transporte que garante o distanciamento social, não prejudica o meio ambiente e foge dos constantes congestionamentos”, contou. Cláudio explicou que as bikes elétricas custam de R$ 4.999 até R$ 18.900 e o custo vale a pena já que R$ 2 de energia elétrica permite o uso de 100 quilômetros. “A bateria da bicicleta é de lítio, igual do celular. Consome muito pouca energia”, completou.

Já o empresário Cláudio José e Silva, também do segmento, pontuou que as vendas também estão em alta com aumento de 40% nas vendas desses modelos elétricos. “O fato de Niterói ser uma cidade que vem investindo em ciclovias, também ajuda no aumento das vendas, já que proporciona mais segurança aos usuários do meio de transporte. A pandemia impactou o mercado de bikes que se manteve aquecido em meio a uma grande crise econômica”, garantiu.