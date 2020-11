Crescimento do número de casos de Covid-19 volta preocupar a população

Preocupados com a possibilidade de uma nova onda de Covid-19, muitos gonçalenses procuraram, na manhã de hoje, os postos de saúde públicos da cidade na ânsia de realizarem testes de checagem da doença. Uma longa fila se formou na frente de um dos centros de triagem da prefeitura, onde não foram obedecidas as regras de distanciamento social. De acordo com dados divulgados no fim de semana, São Gonçalo passou a ter 825 óbitos (15.678 casos), Niterói, 554 (17.332 casos), Itaboraí, 249 (5.056 casos), Maricá, 143 (4.141 casos).

A volta do aumento de casos de Covid-19 no estado está mais uma vez mobilizando as autoridades. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) já havia informado, na quarta-feita passada que havia aberto mais 83 novos leitos para pacientes com a doença. No último domingo (22), o estado chegou ao sexto dia consecutivo de aumento na média móvel de mortes por coronavírus, com 21.974 óbitos e 338.203 casos confirmados da doença.

Também com relação a esses dados, foram registradas 3 mortes e 926 casos, com média móvel de mortes de 97, variação de 153% se comparada com duas semanas atrás. A média móvel de casos também registrou alta com variação de 114%. Um dos importante indicadores para aferição desse crescimento está sendo a retomada de realização de testes para detectar a presença do vírus. Portanto, o número de testes com resultados positivos no mês de novembro servirá de parâmetro.

Numa resolução publicada pela SES, foi determinado que os leitos destinados ao tratamento de pacientes portadores da Covid-19, clínico ou de CTI, que estejam livres devem, obrigatoriamente, ser classificados em “status azul”, ou seja, prontos para serem utilizados.

“A SES está unificando as informações sobre as unidades municipais aptas a realizar os exames, de forma a ter maior controle sobre a oferta de testes rápidos à população”. O órgão também descartou a possibilidade de reabertura dos hospitais de campanha no estado, pois as unidades já foram desmobilizadas.Os especialistas apontam que diante do cenário de elevação do números de casos e número de leitos disponíveis abaixo do esperado, a orientação principal é a manutenção das medidas de isolamento social

Na capital, o número de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus atingiu a 92% na rede SUS, no domingo, que foi o mesmo índice apresentado há seis meses, fase considerada crítica. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria estava em 69%. Esse cenário tem um agravante, já que unidades temporárias de saúde estão fechadas, aliado a flexibilização de regras de isolamento e relaxamento do uso de máscaras em locais públicos.