Cresce o número de pedidos para o seguro-desemprego

Quase 1 milhão de pessoas deram entrada, de acordo com últimos dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, em pedidos do seguro-desemprego, no mês de maio, totalizando pelo menos 2 milhões de casos desde o início da pandemia. Os números foram divulgados na última terça-feira (09).

De acordo com os dados, foram registrados mais de 960 mil pedidos em maio, o que corresponde a mais de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado (cerca de 627 mil). Desde quando começaram a ser adotadas as medidas de restrições, na segunda quinzena de março, a totalização passou a ser de 1,9 milhão de pedidos, com a economia passando sentir esses efeitos.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o total foi de 1,5 milhão, ou 26% a mais de solicitações. São Paulo, com 281.360, Minas Gerais, 103.329, e Rio de Janeiro (82.584), foram os estados que mais apresentaram requerimentos no mês de maio.