CRESCE O NÚMERO DE CASOS DE COVID EM SÃO GONÇALO

Segundo a Prefeitura, o município tem 620 suspeitos em investigação, 10 casos confirmados e 59 casos descartados. Para atender os doentes o Governo do Estado anunciou, ontem (30), que irá montar um hospital de campanha, no bairro Colubandê, com prazo de inauguração até o dia 30 de abril. O terreno foi doado pela Prefeitura após visita técnica realizada no dia 19 deste mês, pelo prefeito José Luiz Nanci, que foi acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Jefferson Antunes, e equipe da Secretaria de Saúde do Estado.

“Estamos realizando todos os esforços possíveis para conter a propagação desta doença em nosso município. A Prefeitura está equipando três novas clínicas de atendimento emergencial para casos gripais e suspeitas de Coronavírus, além do Hospital Luiz Palmier, que está sendo preparado para ser uma unidade hospitalar de referência ainda esta semana”, ressaltou Nanci.

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador Wilson Witzel anunciou que o hospital de campanha terá capacidade para 200 leitos. O terreno possui 20 mil metros quadrados e fica localizado na Avenida José Mendonça de Campos, 1410.

O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos destacou uma das prioridades da pasta para as próximas semanas. “Em um primeiro momento vamos priorizar os profissionais da Saúde, para que eles possam lutar mais rapidamente no atendimento à população e para que se sintam, também, protegidos” disse o secretário estadual.



O Governo do Estado anunciou, ainda, medidas que serão tomadas, junto ao Governo Federal, com o objetivo de prestar apoio a população, como distribuição de 1 milhão de cestas básicas; auxílio para famílias de baixa renda, entre outras, que serão anunciadas nas próximas semanas.