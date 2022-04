Cresce em 22,5% às contratações de empregadas domésticas no pós-pandemia

Nesta quarta-feira (27), é comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica, um dos mercados mais afetados durante a pandemia causada pelo coronavírus que paralisou o mundo. Mas, a busca por contratação de profissionais da área cresceu em 22,5% em 2021, segundo um estudo feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE.

No entanto, tem pessoas que não estão vendo esse crescimento com bons olhos, já que estudos indicam que grande parte desse crescimento a contratação tem sido feita na informalidade. Muitas vezes, o profissional aceita o trabalho sem exigir os seus direitos e necessidades por desconhecer, como é o caso da empregada doméstica moradora de São Gonçalo, de 50 anos e que não quis ser identificada.

Em 2020 o número de contratações caíram em 13%

“Eu trabalho como empregada há muitos anos, já fui diarista também. Numa casa em que eu trabalhei e quando fui contratada, era para exercer tal função e quando me dei conta, fazia tudo na casa e não tinha direito a nada. Na verdade, eu nem sabia que tínhamos direito a algo, até que minha filha me alertou e quando fui cobrar, os meus antigos patrões não gostaram e me demitiram. Mas hoje, graças a Deus, os meus patrões pagam tudo.”

Apesar da grande parte das vagas serem preenchidas na informalidade, uma empresa especializada no setor, que faz a intermediação do serviço, conta que no mesmo ano do estudo, eles registraram a quantidade de 503 mil diárias (aumento de 47% em relação à 2020) e 5,5 mil diaristas ativas. Todas, claro, com os seus direitos.

Outro aumento importante do ano foi a procura por processos seletivos, para empregados domésticos mensalistas – em 2019 haviam sido 711, em 2020 o número caiu para 620 (uma queda de 13%), mas voltou a subir em 2021 para 814 (um aumento de 31% sobre 2020).

Diarista x Empregada Doméstica

Diarista é a pessoa que presta serviços de forma esporádica. Ela termina o dia e o horário em que vai trabalhar, e recebe a diária pelo serviço prestado. Uma diarista pode ser uma microempreendedora individual (MEI) diferentemente da empregada doméstica.

Segundo a advogada Simone Araújo Salles, especialista em direito trabalhista há 10 anos, o MEI é a forma mais segura de uma diarista prestar serviços. “Abrir um MEI, fazer um contrato de prestação de serviço com todos os seus contratantes e realizar todos os recolhimentos de impostos principalmente do seu INSS para estar devidamente amparado em caso de acidentes ou doenças”.

Já as domésticas são as pessoas que trabalham por mais de um dia na semana para o mesmo empregador, com subordinação, pessoalidade, recebimento de pagamento, tem direito ao reconhecimento de vínculo trabalhista.

Dra. Simone Araújo Salles fala sobre os direitos das empregadas domésticas

Especialista fala sobre o caso

Muitos profissionais da área não conhecem seus direitos e Simone explica, “Entre os direitos da empregada doméstica estão: jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais, salário-mínimo regional de acordo com o estipulado no sindicato da região de prestação de serviços, no caso do Rio de Janeiro o valor atual mensal R$1238,11, hora extra e décimo terceiro salário. Assim como férias, descanso semanal remunerado, seguro-desemprego e FGTS”.

A especialista completa aconselhando aqueles que estejam trabalhando sem vínculo empregatício, que é importante procurar um advogado de sua confiança para ir atrás de seus direitos. “Se você tem as características de vínculo, tem que procurar os seus direitos, entrar em contato com um advogado de sua confiança para lhe orientar a melhor forma de conversar com o seu contratante e regularizar sua situação, pois uma doméstica com o seu devido registro está respaldada em caso de um acidente doméstico, ou doença podendo se afastar pelo INSS.”

Dia Nacional da Empregada Doméstica

O Dia Nacional da Empregada Doméstica surgiu em homenagem à Santa Zita, que é padroeira das diaristas. Zita nasceu na cidade de Lucca, na Itália, onde com 12 anos de idade, começou a trabalhar para uma família italiana e lá ficou até seus últimos dias de vida.