Cras itinerante oferece diversos serviços à população

Moradores do distrito de Pernambuca, em Arrial do Cabo, tiveram o atendimento iniciado no programa Centro de Referência de Assistência Social (Cras) nos Bairros, nesta semana. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, feito a partir de um veículo da Secretaria que garante a ida à sede do órgão, na Prainha, e a volta ao bairro de origem.

Os moradores que foram atendidos no projeto “Cras nos Bairros”, realizado em Pernambuca, ficaram com algumas pendências que tiveram que ser resolvidas diretamente na Secretaria, mas o transporte feito pela secretaria garantiu a ida e volta dos moradores.

“Resolvi o que estava faltando, e agora estou tranquilo”, disse o aposentado, Jorge de Mendonça, 63 anos.

O “Cras nos Bairros” leva serviços como 2ª via da certidão de nascimento, atestado de óbito, carteira do idoso, agendamento do ID Jovem, inclusão no Cadastro Único, além de orientações a moradores feitos por assistentes sociais e psicólogos. O próximo Cras nos Bairros será ainda este mês no Sabiá, em data a ser divulgada.

Para saber os próximos locais que receberão o projeto, a população pode consultar o calendário do projeto nas redes sociais da prefeitura ou na página oficial: arraial.rj.gov.br.