CRAS Itinerante chega a Inoã neste sábado

Atividades acontecerão na Escola Municipal Darcy Ribeiro, com diversos serviços e orientações à população

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Maricá realiza, no próximo sábado (23), uma ação Itinerante, em Inoã. A iniciativa acontece das 9h às 13h na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro.

Na ocasião, a população terá à disposição diversos serviços, como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal; solicitação de segunda via das certidões de nascimento, casamento ou óbito; elaboração da declaração de hipossuficiência (pessoas sem recursos financeiros) para o Detran; além da abertura de requerimento para a emissão da Carteira do Idoso ou do Passe-Livre Interestadual.

Durante a ação, também será oferecido corte de cabelo gratuito, inscrições para as oficinas promovidas pelo Cras e orientações sobre a emissão de documentos e serviços oferecidos pela Assistência Social, tais como o projeto Bilhete Único Universitário, a Casa do Autista e os abrigos do município para a população em situação de rua. A lista completa dos serviços disponíveis e a documentação necessária pode ser encontrada na página oficial da prefeitura.

Inscrições para a castração de animais

A Coordenadoria de Proteção Animal também estará no local realizando inscrições para a castração de caninos e felinos. É preciso apresentar cópias dos seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de rendimentos — sendo aceitos Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outra comprovação mostrando preferencialmente renda familiar de até três salários-mínimos).

Para a castração, os animais precisam ter entre 5 meses e 6 anos de idade e pesar no mínimo 3 quilos, não sendo feitas cirurgias em cadelas no cio, prenhas, em lactação ou em animais braquicefálicos (boxer, shih-tzu, pug, gato persa, dentre outros). Os tutores precisam ser maiores de 18 anos e só será permitida a castração de dois pets por CPF.

A Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro fica na Rua Euclides Muniz de Andrade, s/n, Bosque Fundo, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.