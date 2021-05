CPI dos Royalties recebe representantes da Petrobras

Integrantes da Petrobras serão recebidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Royalties do Petróleo, em andamento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que volta a reunir na segunda-feira (24), às 10h. Os deputados que atuam na CPI que investiga a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás no estado, querem explicações sobre a forma com a estatal qual vem abatendo valores significativos dos cálculos das transferências dos recursos das participações especiais destinadas ao Rio de Janeiro.

O presidente da Comissão, o deputado Luiz Paulo (Cidadania), afirma que é preciso ter transparência nos dados.

“O objetivo desse encontro é dar transparência total a esses abatimentos que são feitos e se verificar se eles cumprem a regularidade e as legalidades previstas em lei na resolução da Agência Nacional do Petróleo. Eu entendo que nós estamos recebendo recursos e participações especiais aquém do devido”, afirma o presidente da Comissão deputado Luiz Paulo (Cidadania).

Participarão da reunião os representantes da Petrobras Roberto Furlan Ardenghy e Cristiano Gadelha Vidal Campelo, e foram convidados membros da Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP), Secretaria de Fazenda, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público.