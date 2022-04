CPI dos Royalties aumentou arrecadação em quase R$ 3 bilhões

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Royalties, instalada em fevereiro de 2021 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) divulgou que houve uma alta de 28% na arrecadação em 2021. Presidida pelo deputado Luiz Paulo (PSD), a Alerj pode trabalhar de forma conjunta com a Secretaria de Fazenda (Sefaz) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e mediou o convênio assinado que possibilitou a arrecadação de R$ 2,7 bilhões para o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o parlamentar, estima-se que até 2030 o Rio arrecade R$ 25 bilhões por causa das fiscalizações nos repasses, sendo R$ 20 bilhões do que deixou de ser arrecadado nos últimos 10 anos.

“A CPI destampou uma caixa de Pandora. Foram nove meses de investigação sobre os abatimentos absurdos das participações especiais referentes aos afretamentos contratados no exterior, as depreciações e as provisões para abandono”, declarou.

A parceria pelos órgãos possibilitou a fiscalização dos abatimentos feitos pelas petroleiras, reduzindo descontos considerados abusivos pela CPI. Além disso, o estado passou a contar com maior controle dessa contabilidade e previsibilidade sobre os recursos, podem estimar quando irá recebê-los.

O estado do Rio de Janeiro é um dos principais produtores de petróleo do Brasil, muito por conta da bacia de Campos, junto com a bacia de Santos, localizada em São Paulo.

Foto: Plataforma localizada na bacia de Campos dos Goytacazes – Divulgação / Petrobras