CPI da Pandemia ouve ex-ministros Mandetta e Teich amanhã

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia começa a ouvir amanhã (4) os depoimentos de ex-ministros da Saúde: Luiz Henique Mandetta, às 10h; e Nelson Teich, a partir das 14h. Os dois foram os primeiros a conduzir a pasta no início da pandemia na gestão do presidente Jair Bolsonaro.

O convite dos dois havia sido acertado na última semana a partir de uma série de requerimentos. O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), o vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) foram os autores dos pedidos. Segundo eles, os depoimentos dos ex-ministros, que serão ouvidos na condição de testemunhas, devem ajudar a esclarecer se o Brasil poderia ter tomado outro rumo no enfrentamento a pandemia e freado o número de mortes.

Mandetta estava no cargo quando a pandemia começou, em março de 2020, e ficou até 16 de abril. Quando saiu, o Brasil registrava menos de duas mil mortes. Seu substituto, Nelson Teich, também ficou pouco tempo na gestão da pandemia, menos de um mês no cargo. O objetivo dos senadores é fazer os questionamentos em ordem cronológica, para verificar as ações desde o início da gestão da crise sanitária e seus desdobramentos.

Segundo Randolfe, a constante troca de ministros da Saúde em meio à pandemia é, por si só, um enorme problema para a gestão do ministério e pior ainda seriam ão os motivos para essas trocas. “O senhor Luiz Henrique Mandetta foi exonerado do cargo de ministro da Saúde justamente por defender as medidas de combate à doença recomendadas pela ciência. O presidente defendia mudanças nos protocolos de uso da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus, mas o Nelson Teich era contra. Infelizmente, sabemos o rumo que a gestão da pandemia tomou no país”, apontou.

A Comissão deve ouvir ainda esta semana, os também ex-ministros general Eduardo Pazuello, que foi o ministro que esteve por mais tempo no comando do ministério desde que a pandemia começou, e também o atual ministro, Marcelo Queiroga. Pazuello será ouvido nesta quinta-feira (5), enquanto que Queiroga deverá prestar esclarecimentos na quinta-feira (6), mesmo dia do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres. Todos também serão ouvidos na condição de testemunhas. Outros ministros, de outras áreas, também devem ser convidados.