CPI da Pandemia: Osmar Terra nega existência de ‘gabinete paralelo’

Em depoimento á CPI da Pandemia da Covid-19, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), fiel defensor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e entusiasta do “tratamento precoce”, sem eficácia comprovada contra a doença, negou a existência de um “gabinete paralelo” para tratar de assuntos referentes ao coronavírus no Brasil. O parlamentar, desde a chagada do vírus ao país, deu declarações contrárias às medida cientificamente comprovadas.

Questionado pelos senadores que compões a comissão, Terra afirmou desconhecer a existência de um gabinete, que atuaria de forma paralela ao Ministério da Saúde. Além disso, negou dar conselhos a Bolsonaro. Sobre o assunto, o deputado se limitou a dizer que o presidente o “pergunta alguma coisa de vez em quando”. Ainda disse que mantém apenas uma relação de amizade com ele.

“A relação que eu tenho com o presidente é uma relação de amizade que ele tem com muitos outros deputados. Fui ministro, gosto do presidente, tenho simpatia por ele. Quando, de vez em quando, o presidente me pergunta alguma coisa, e eu acho que tenho que falar, eu falo. O presidente fala o que ele quer falar, ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente de: ‘O senhor vai falar isso, vai falar aquilo’. Isso não existe”, disse Terra.