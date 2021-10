CPI da Pandemia apresenta relatório final dia 19

O presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz (PSD-AM), anunciou para o dia 19 de outubro a apresentação do relatório final e disse que os últimos depoimentos na primeira semana de outubro já estão definidos.

Entre eles, os de médicos que trabalharam na Prevent Senior. O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) declarou que as conclusões do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), estavam prontas antes do início das investigações.

Antes do encerramento da reunião dessa quinta-feira (30), a CPI aprovou três requerimentos. Um deles convoca para depor os médicos George Joppert e Andressa Joppert, demitidos da Prevent Senior em junho de 2020.

Além disso, a CPI deve ouvir, na terça-feira, Carlos Alberto Sá, sócio da VTCLog, empresa que tem contrato com o Ministério da Saúde na área de logística e está sendo investigada pela CPI. Na quarta, os senadores devem ouvir um dos médicos que denunciou a Prevent Senior.

Segundo apurações da CPI, a empresa obrigava a prescrição de um kit covid aos pacientes. Na quinta- feira, ainda para tratar da questão da Prevent Senior, a CPI deve ouvir um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.