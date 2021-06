CPI da Covid: Witzel mira na cabeça de Bolsonaro e começa a atirar

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, subiu o tom contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), durante depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia. Segundo o político, destituído em abril do governo fluminense, Bolsonaro não deu o auxílio necessário no combate à pandemia da covid-19.

Segundo Witzel, o presidente deixou os estados “à mercê da própria desgraça” e ainda liberou recursos para combater a pandemia do coronavírus de forma tardia. Além disso, ele acusa Bolsonaro de ter criado uma narrativa para responsabilizar os governadores pelo ônus das medidas de isolamento social e também acusou o presidente de perseguição a governadores.

Ainda de acordo com o ex-governador, não houve cooperação do Ministério da Saúde com o Rio de Janeiro para combate aos efeitos da pandemia. Witzel ainda acusou as Forças Armadas de não terem auxiliado na montagem de hospitais de campanha, o que, segundo o governados, os militares executam em missões no exterior, por exemplo.

“O nível de cooperação do Ministério da Saúde foi praticamente zero. O que tivemos nesse período foi uma ‘descooperação’. Nós não tivemos o apoio das forças armadas para fazer os hospitais de campanha. Desde o começo da pandemia os governadores clamavam pela aprovação rápida do auxílio emergencial”, disse Witzel.

Wilson Witzel ainda apontou a falta de diálogo com o governo federal como fator prejudicial no combate à pandemia da covid-19. Além disso, ele acusou alguns deputados estaduais, sem citar nomes, de sabotagem na implantação dos hospitais de campanha. “Houve uma sabotagem dos hospitais de campanha por alguns deputados estaduais”, afirmou.

Impeachment

Wilson Witzel foi destituído do cargo de governador do Rio de Janeiro, após julgamento no Tribunal Especial Misto (TEM), no dia 30 de abril de 2021. Ele é réu, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro por supostas fraudes no que diz respeito à administração de recursos destinados à pandemia. O processo corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ).