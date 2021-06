CPI DA COVID: “Presidente pode me demitir a hora que ele quiser”, diz Queiroga em novo depoimento

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, está prestando um novo depoimento à CPI da Covid-19, instalada no Senado Federal nesta terça-feira (8). Ele é a primeira pessoa a depor por mais de uma vez à comissão. O ministro compareceu à CPI em 6 de maio, contudo após a tomada de outros depoimentos, houve necessidade de reconvocação de Queiroga, pois os senadores o consideraram “contraditório” e evasivo pelos senadores.

GABINETE PARALELO

O ministro disse desconhecer a existência de um “gabinete paralelo”, que seria composto por pessoas supostamente indicadas pelo presidente Bolsonaro, sem vínculo formal com a administração pública, para tomada de decisões sobre o enfrentamento da pandemia.

INEFICÁCIA DA CLOROQUINA

Ao contrário do que fez em primeiro depoimento, quando havia evitado se posicionar sobre a cloroquina, remédio defendido pelo presidente Bolsonaro desde o início da pandemia, o ministro Queiroga foi enfático ao dizer que não há evidência comprovada da eficácia do medicamento contra a Covid-19.

DESISTÊNCIA DA NOMEAÇÃO DA INFECTOLOGISTA LUANA ARAÚJO

Confrontado sobre sua autonomia no cargo, Queiroga declarou: “o presidente me deu autonomia para conduzir o ministério da Saúde, isso não significa uma carta branca. A pergunta foi feita no contexto do que declarou a médica infectologista Luana Araújo à CPI na semana passada, quando afirmou que havia sido informada pelo ministro que o nome dela não seria aprovado no governo, após ter sido convidada para comandar Secretaria de Enfrentamento à Covid-19. Queiroga falou que a decisão de não nomear a infectologista foi dele.

“Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e da secretaria de Governo acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instancia. Só que nesse interim, o nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, isso é patente, e eu entendi, que naquele momento, à despeito da qualificação que a Doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para harmonização desse contexto. Então, num ato discricionário, resolvi não efetivar sua nomeação”.

E foi justamente na conclusão da explicação da desistência da nomeação da infectologista que o ministro Queiroga deu a declaração mais emblemática: “É um ato próprio da administração pública. Assim como o presidente pode me demitir a hora que ele quiser” – enfatizou.

Sobre o assunto, o senador Omar Aziz (PSD/AM), presidente da CPI, comentou: “A gente está tendo todo cuidado aqui para não ser indelicado porque as pessoas acham que quando você é mais duro é indelicadeza, mas essa questão, ministro, o senhor me desculpa, Vossa Excelência esteve aqui (na CPI) e disse que tinha autonomia no Ministério, convida uma pessoa para trabalhar com o senhor, se o senhor não quisesse ela, o senhor nem teria encaminhado para a Casa Civil. Depois que o senhor encaminha para a Casa Civil que o senhor vai ver que tem divergência? Vossa Excelência está tentando arranjar uma justificativa para a não nomeação. A verdade é a seguinte: o senhor mesmo disse. é um regime presidencialista”, disse Aziz, que prosseguiu ponderando que o governo assistiu a vídeos da infectologista, com posições contrárias a de Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina” e defensora do ineficaz “tratamento precoce”. “Não dá pra achar que todo mundo aqui é doido ou não prestou atenção no que o senhor falou – disse.

Alguns senadores entenderam que o ministro Queiroga ou a infectologista Luana haviam mentido em depoimento à CPI.

COPA AMÉRICA

Com o anúncio feito na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, durante solenidade no dia 1º no Ministério da Saúde, de que o Brasil seria a sede da Copa América, o Ministro da Saúde foi questionado na CPI da Covid sobre a segurança de realizar o torneio no Brasil em meio à pandemia. Ele afirmou que, do ponto de vista epidemiológico, não há motivo para não se realizar a competição. “Não acontecendo público nos estádios, naturalmente, nós não teremos risco de aglomerações e de uma contaminação maior. De tal maneira que o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo com o jogo ou sem o jogo. A doença é uma doença pandêmica. Nós corremos riscos, então, a ponderação é essa. Não estou assegurando que não há riscos, estou dizendo que não existe risco adicional” – disse.