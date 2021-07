CPI da Covid ouve servidora Regina Célia Oliveira

Servidora já está no Senado

A servidora do Ministério da Saúde presta, na manhã desta terça-feira, depoimento à CPI da Pandemia. Os senadores querem saber sobre sua participação, como fiscal de contrato, na compra de vacinas Covaxin da empresa indiana Bharat Biotech.

Regina Célia foi citada na CPI por ser fiscal do contrato com a Bharat Biotech, empresa indiana que desenvolveu a vacina Covaxin, cujo processo de compra está sob suspeita. Segundo os irmãos Miranda, a fatura gerada para a compra trazia número menor de doses do que o combinado, determinação de pagamento antecipado e o nome de uma empresa intermediária que não constava no contrato. Mais que isso, segundo as acusações feitas à CPI em 25 de junho, houve diversos tipos de pressão no Ministério da Saúde para liberar a aquisição da Covaxin, mesmo com os erros verificados na ordem de pagamento. A CPI identifica que Regina Célia teria sido indicada ao cargo no ministério pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR), que deve depor à comissão. Barros, porém, negou que tenha indicado a servidora.

De acordo com os irmãos, Regina Célia era a fiscal do contrato com a Bharat Biotech, empresa indiana que desenvolveu a vacina. A fatura gerada para a compra trazia número menor de doses do que o combinado, determinação de pagamento antecipado e o nome de uma empresa intermediária que não constava no contrato, afirmaram os irmãos. Segundo Luis Ricardo Miranda, as duas primeiras irregularidades foram sanadas depois de identificadas, mas a fatura permaneceu em nome da empresa intermediária — a Madison Biotech, baseada em Singapura.

O deputado Luis Miranda relatou que levou o caso ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Miranda, Bolsonaro teria demonstrado conhecimento das pressões em favor da Covaxin e afirmado que o responsável era o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara. Barros era ministro da Saúde quando Regina Célia foi nomeada, em 2018, para uma função na Secretaria de Vigilância em Saúde, onde está lotada hoje. A servidora já havia passado por outras lotações no Ministério da Saúde desde 2006.

Os pedidos pela convocação da servidora foram apresentados pelos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Para Humberto, ouvir Regina Célia será “fundamental para esclarecer as suspeitas de corrupção” em torno do contrato da Covaxin.

Na terça-feira (6), a CPI também deve votar uma série de requerimentos pedindo a quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos de pessoas ouvidas ou observadas pela CPI. Uma delas é o deputado Ricardo Barros, em função das menções ao seu nome no caso Covaxin.

Também estão na mira da quebra de sigilo o deputado Luis Miranda; o policial Luiz Paulo Domiguetti, que se apresentou como intermediador de venda de vacinas e denunciou pedidos de propina no Ministério da Saúde; e o empresário Cristiano Alberto Carvalho, CEO da Davati Medical Supply, empresa ligada a essa negociação.