Covid. Renata Vasconcellos testa positivo e Bonner se isola

Os editores e apresentadores do Jornal Nacional, da TV Globo, estão fora do ar. A jornalista Renata Vasconcellos testou positivo para a Covid -19oença no sábado (8/1), o que fez William Bonner entrar em isolamento social.

Como eles tiveram contato na última semana, por precaução o apresentador permanece isolado em sua casa. Em seu perfil no Instagram, Bonner contou aos seguidores que fez um exame de PCR e que não está com nenhum sintoma.

“Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do PCR”, disse Bonner.

A audiência percebeu que havia acontecido alguma coisa quando nenhum dos apresentadores estava presente na edição desta segunda-feira do JN (10/1). Os jornalistas Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães assumiram o telejornal.